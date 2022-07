Camilla, la moglie di Carlo, compie 75 anni. Ecco il suo royal look

Tanti auguri alla duchessa Camilla di Cornovaglia, che oggi compie 75 anni. Moglie del principe Carlo e regina di self control e pazienza, infatti lei, più di chiunque, sa bene cosa significhi saper attendere il proprio turno...

In amore, nella carriera e in famiglia... Ma si sa, la pazienza è la virtù dei forti. L'ex signora Parker-bowles si innamorò da giovanissima del principe Carlo, all'epoca sposato con Lady Diana. Il suo sentimento, da sempre ricambiato, sbocciò nel tempo. Dopo il divorzio del principe di Galles e la tragica morte della principessa Diana, arrivò il matrimonio per Camilla e Carlo, nel 2005.

APPROFONDIMENTI IL CASO Totti e Ilary Blasi, tensioni con i figli dopo la separazione? Il dubbio nell’ultimo video di Chanel

Una volta diventata moglie del primogenito della regina Elisabetta, Camilla avrebbe potuto imporsi e pretendere il titolo di legittima principessa, già appartenuto a Lady Diana. Preferì attendere, in silenzio, senza mai lamentarsi e accontentarsi del titolo di Duchessa di Cornovaglia. Solo lo scorso febbraio la sovrana le concesse di diventare regina consorte, alla veneranda età di 74 anni.

Sin dall'inizio Camilla è stata detestata dall'opinione pubblica, che ha sempre visto in lei lo spettro dell'amante di Carlo. Tra i volti più "odiati" d'Inghilterra, eterna rivale dell'amata Lady D. Camilla, però, non si è mai fatta intimorire dalle malelingue ed è sempre andata avanti, senza mai cedere alle provocazioni, a fianco del marito.

Oggi la duchessa di Cornovaglia soffia 75 candeline. Si mostra così in una foto pubblicata dal profilo ufficiale della Royal Famliy: inconfondibile caschetto scalato biondo, trucco leggero e carnagione radiosa in un vestito a fiori color lavanda. Ci ha messo tre decenni per conquistare il suo regno, quattro per farsi accettare da Sua Maestà e dal popolo britannico. Chissà che oggi riesca finalmente a godersi ciò che è riuscista a guadagnarsi, nel tempo, con tanta pazienza e amore.