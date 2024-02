Belen, viaggio a Dubai dopo la rottura con Elio: «A volte mi sento sola». La risposta piccata agli hater: sparlare vi fa male

Belen si trova a Dubai per l'apertura di un noto hotel di lusso dove, tra le varie celebrità ospiti c'è stata anche Jennifer Lopez. In molti hanno pensato che il viaggio negli Emirati fosse stata una fuga dalla realtà che sta vivendo Belen, dopo la presunta rottura con Elio Lorenzoni e, visti alcune risposte di "Belu" ai commenti sotto il suo post, forse in parte hanno avuto ragione.

Belen a Dubai

Belen, in viaggio con l'amica Patrizia Griffini, ha risposto ad alcuni commenti dei fan sotto alle foto condivise sul suo profilo Instagram. Tra loro, una in particolare le ha chiesto se ultimamente si sente sola e la showgirl ha risposto: «A volte un bel po'».

Una Belen un po' solitaria che ha ritrovato la grinta nel rispondere a tono a chi la critica.

La risposta agli hater

Sotto il video di Jennifer Lopez condiviso da lei stessa, un hater le ha scritto: «JLopez è veramente una grande artista come poche. Sa fare veramente tutto senza aver bisogno di creare gossip», alludendo alle sue ultime storie d'amore che hanno creato molto gossip.

«Il gossip te lo creano, e lo hanno fatto anche a lei. Guardati la sua serie su Netflix prima di sparlare. Fa male sparlare fidati», ha risposto a tono Belen.