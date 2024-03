Belen non dimentica, continuano le frecciatine: «Le donne forti intimoriscono gli uomini deboli»

Belen Rodriguez ama comunicare con i suoi fan attraverso post, video e storie che nascondono sempre qualche messaggio, una frecciatina o una stoccata bella e buona nei confronti di chi l'ha delusa. Come i suoi ex. La showgirl argentina, come ha spiegato più volte nel suo profilo Instagram, è molto serena in questo momento della sua vita e sta cercando di viversi tutto al massimo e nel migliore dei modi. Certo è che quando le capita a tiro qualche frase o citazione che può riferirsi alle sue delusioni amorose, a come è stata trattata in passato, non ci pensa due volte a condividerla nelle proprie storie.

La storia Instagram di Belen

Belen Rodriguez, nelle scorse ore, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una serie di nuove foto in cui si definisce una "tremenda romantica". Le immagini sono piaciute molto ai suio fan che, nei commenti, continuano a scriverle che la "singletudine" le dona molto. Anche una storia social pubblicata dalla showgirl argentina ha riscosso successo tra i suoi follower ed è un video motivazionale che si rivolge proprio alle donne. «Le donne forti intimoriscono gli uomini deboli, questo è risaputo. Perché se fosse un vero maschio alpha, se fosse nella sua pura energia maschile non ferita, lui vorrebbe al suo fianco una donna intelligente e lavoratrice al suo fianco perché lei lo ispirerebbe, lo guiderebbe, gli darebbe consigli, lo criticherebbe costruttivamente. Sarebbe lì per lui, sarebbe la sua roccia e insieme potrebbero costruire qualcosa».

L'ennesima frecciatina?

I fan di Belen, dopo avere visto la storia Instagram, sono ancora più convinti che la showgirl abbia voluto lanciare l'ennesima frecciatina nei confronti di qualche ex che, in passato, l'ha delusa.

Come al solito, però, la mamma di Santiago e Luna Marì non ha fatto alcun nome.