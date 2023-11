Belen sexy alle Maldive, i social smorzano l'entusiasmo: «Ma Elio non ha capito niente di lei dalle storie passate?»

Belen Rodriguez sta trascorrendo alcuni giorni da sogno alle Maldive insieme al suo compagno Elio Lorenzoni. La showgirl argentina sta raccontando tutto ai suoi fan, tramite post e storie Instagram. Così, anche recentemente, ha pubblicato una serie di foto sexy che ha riscosso molto successo tra i suoi ammiratori ma che, allo stesso tempo, ha sollevato anche qualche polemica. Il motivo è presto detto.

Il post Instagram di Belen

Belen Rodriguez indossa un bikini bianco ed è in riva al mare a godersi la tranquillità e la pace che solo una spiaggia sull'oceano può regalare. La showgirl argentina descrive le due foto con la seguente didascalia: «Mi isla» ovvero «La mia isola».

Il post è piaciuto molto ai suoi ammiratori che hanno lasciato migliaia di like e commenti, anche se, qualcuno di loro ha avuto da ridire, soprattutto, per la sua relazione con Elio Lorenzoni. Qualcuno, infatti, ha scritto: «Ma Elio non ha capito niente di lei dalle storie passate? Io scapperei», «Tutti "gli uomini della sua vita" li porta in quel posto... coincidenze? Io non credo» ovvero «La sua isola... è già il terzo che porta... un po' di fantasia». Ovviamente, Belen non ha risposto alle critiche e ai commenti negativi.

La vacanza romantica di Belen

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni sembrano essere davvero felice e, ultimamente, stanno trascorrendo tanti momenti di relax insieme: prima in montagna e, ora, alle Maldive.

L'imprenditore bresciano la starebbe aiutando a ritrovare un po' di serenità dopo un periodo difficile.