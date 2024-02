Belen: «Ricreazione d'amore», tra le amiche (che ti salvano) e gli sguardi di intesa con Bruno Cerella

Belen, ultimamente, è stata una delle protagoniste indiscusse del gossip e della cronaca rosa. Dopo la fine brusca della sua storia d'amore con l'imprenditore bresciano Elio Lorenzoni (al quale, qualche tempo fa, a Domenica In dichiarò quasi amore eterno), la showgirl non ha più parlato della propria situazione sentimentale. La mamma di Santiago e Luna Marì, tuttavia, sarebbe già impegnata e il suo nuovo flirt porterebbe il nome di Bruno Cerella, il cestista che gioca con la Blu Basket, squadra di Treviglio, a Bergamo. Anche lo sportivo è argentino ma con cittadinanza italiana e anche Bruno, come Belen, sarebbe un grande appassionato di arte. Insomma, tutto farebbe pensare a una grande intesa tra i due.

Nonostante le voci di una nuova storia continuino a farsi sempre più fitte anche sui social, al momento la showgirl non conferma né smentisce e preferisce dedicarsi alle sue amiche.

Flavio Briatore: «Con Alessandra Todde non vado più in Sardegna». La governatrice: «Problema suo, noi campiamo lo stesso»

Il post Instagram di Belen Rodriguez

Stando a quanto riporta il settimanale Chi, Belen Rodriguez, dopo la fine della relazione con Elio Lorenzoni, avrebbe ritrovato il sorriso con Bruno Cerella. Dopo vari indizi social, tra cui anche una foto in cui due sono a una festa di compleanno insieme, sembrerebbe proprio che la showgirl e il cestista si starebbero frequentando e le foto scattate dalla rivista di Alfonso Signorini non lascerebbero spazio a dubbi: sorrisi, sguardi di intesa e abbracci calorosi tra i due.

«Per stare bene devi svoltare», scriveva Belen, qualche giorno fa, sulle sue storie Instagram. E lei con Bruno sembra stare davvero bene. Tuttavia, anche le amiche della showgirl hanno avuto un ruolo molto importante nel farle ritornare il sorriso e lo si evince anche dall'ultimo post pubblicato da Belen in cui lei, molto sorridente, è tra due amiche e scrive: «Ricreazione d'amore».

I commenti social

Nemmeno a dirlo, il post di Belen Rodriguez insieme alle amiche ha riscosso molto successo e qualcuno le ha fatto i complimenti per essersi rialzata da una delusione amorosa anche questa volta.

Alcuni fan le hanno scritto: «È proprio vero che le amiche ti salvano sempre» oppure «Che bella questa nuova Belen... sono felice per te!».