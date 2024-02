Belen fuma nel ristorante al chiuso, pioggia di critiche: «Da quando è permesso? Maleducata»

Belen è nuovamente al centro delle polemiche, ma questa volta la sua vita sentimentale non c'entra nulla. La showgirl argentina si sta godendo il momento di passaggio, dopo la fine della sua relazione con Elio Lorenzoni, anche se mai confermata, e l'inizio di una possibile storia d'amore con Bruno Cerella, anch'essa mai confermata.

Una vita molto impegnata che Belu si sta godendo a pieno con gli amici e documentando il tutto sulle sue storie Instagram e post social. Tra questi, però, ci sarebbe un foto che ha scatenato una polemica.

Belen e la sigaretta nel ristorante

Belen ha condiviso sui social una foto che la ritrae a cena in un famoso ristorante di Milano insieme a tre amici, Patrizia Griffini, Francesco Bega e Francesca Bonfanti.

Ciò che ha catturato immediatamente l'attenzione dei fan è stata la sigaretta tra le dita di Belen, anche lei seduta al tavolo con loro. Le critiche sono piovute sin da subito perché da oltre 20 anni in Italia è severamente vietato fumare all'interno di luoghi chiusi, come il ristorante in cui stava cenando la showgirl con i suoi amici.

«Maleducata! Mancanza di rispetto per gli altri. Alzati e vai a fumare fuori!», ha scritto un utente sotto la sua foto, seguito da tanti altri che si chiedevano come fosse possibile che lei potesse accendere la sigaretta nel locale chiuso. In pochi hanno cercato di difenderla, ipotizzando teorie sul locale in chiusura, ma la maggior parte dei commenti sono di critica nei confronti di chi, seguita da oltre 10 milioni di follower, dovrebbe dare il buon esempio e non sfruttare la sua popolarità per concessioni particolare, come la sigaretta all'interno del ristorante.