Belen, scontro con un hater sui social: «La bellezza non basta, infatti Stefano De Martino non è con te». La risposta epica

Belen Rodriguez, sui social, è molto amata e criticata, allo stesso tempo. Alcuni hater, infatti, la accusano di essere "troppo ragazzina" per esporre sempre la sua storia d'amore con Elio Lorenzoni, "troppo sexy" per essere una mamma e "troppo esibizionista" quando lancia frecciatine nei confronti di Stefano De Martino. Qualcuno, poi, le fa anche presente che la bellezza non è tutto e la prova è proprio il fatto che l'ex marito l'abbia tradita con altre donne nonostante lei sia bellissima. Belen ha risposto proprio a quest'ultimo commento.

Il post Instagram di Belen

Belen Rodriguez ha postato una serie di foto che la ritraggono mentre indossa biancheria intima e completini sexy e posa per una nota marca di intimo. Il post ha riscosso moltissimo successo, tanto che, in poco tempo, ha collezionato migliaia di like e commenti. Su tutti, la showgirl argentina ha voluto rispondere a uno che recita così: «Sei Bellisima… Ma a volte la bellezza non basta per far innamorare un uomo… infatti De Martino, l’uomo che ami, non è legato a te… Sei bellissima ma la bellezza purtroppo non basta».

Quindi, Belen ha deciso di psicanalizzare, in qualche modo, la follower che le ha scritto il pensiero "sulla bellezza che non basta" e ha risposto: «Spero che tuo padre ti abbracci forte prima o poi! Lo meriti... nel frattempo ti abbraccio io forte forte Deborah (il nome della follower, ndr)».

I commenti social

Belen ha sempre fatto presente nelle interviste rilasciate a varie testate o in televisione, che il mondo dei social può davvero essere spietato e lei ne sa qualcosa, dato che, viene costantemente attaccata.

Infatti, anche sotto a quest'ultima serie di foto, le cattiverie non vengono risparmiate ma lei, come se nulla fosse, finge di non vederle.