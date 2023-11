Belen, la “sfilata” mozzafiato per il futuro marito Elio Lorenzoni. Poi, l'attacco agli hater: «Mi fanno ridere»

Il vestito lungo di Belen è un sogno che fa immediatamente sognare un biglietto solo andata per le Maldive. La showgirl argentina dispensa lezioni di stile in vista dell'inverno in arrivo. Dopo le storie ormai giunte al capolinea con Stefano De Martino e Antonino Spinalbese, padri dei due figli Santiago e Luna Marì, Belen si sta godendo momenti di gioia e di serenità con il suo compagno Elio Lorenzoni. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Belen e Elio Lorenzoni

Belen e Elio Lorenzoni si stanno godendo la vacanza maldiviana, resa pubblica come al solito dai tanti post con cui la showgirl delizia i suoi follower.

E proprio nelle ultime ore Belen ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram che mostra una sua sfilata degna delle migliori passarelle di moda. Con passo felpato e sexy abito bianco vedo-non vedo, Belen si è avvicinata al tavolo dove la stava attendendo Elio e ha guardato ammiccante l’obiettivo. Numerosissimi sono stati i commenti dei fan a corredo del post pubblicato dalla showgirl. «Sei meravigliosa. Sei così bella da fare invidia», ha scritto una fan.

E ancora: «Sei bellissima, non ascoltarli». «Ma quanta gente invidiosa. Fate troppo ridere». E Belen ha risposto: «Non sai quanto fanno ridere a me».

Tuttavia, non sono mancate le critiche pungenti degli hater. «Costruita in tutto», ha scritto un hater. E ancora: «Io invece mi chiedo se cammina così anche a casa». E Belen ha risposto: «Anche quando vado a fare pipì». «Un esempio sbagliato per la società. Bella ma non balla», ha scritto un altro hater. E lei: «Mi dispiace ma ballo bene».

E ancora la showgirl: «Quando sono felice mi diverto, quando sono giù un po' meno. Diciamo che so godermi i momenti belli e affronto a testa alta quelli di me**a».