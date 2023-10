Belen, la frecciata (ironica) a Elio Lorenzoni: «Ma puoi mai mettere quel calzino? Vergogna»

Belen is back: vita nuova per la showgirl argentina. Dopo un periodo di lontananza dai social che avevano moltiplicato i dubbi sulle sue condizioni di salute, Belen è tornata a raccontare la sua quotidianità ai fan e soprattutto, i teneri momenti con il suo nuovo compagno Elio Lorenzoni. Infatti, proprio nelle ultime ore la showgirl ha condiviso nelle sue Instagram stories un video in veranda nella sua nuova casa con Elio Lorenzoni.

«Volevo soltanto farvi vedere l'eleganza del mio amore.

Ma puoi mai mettere quel calzino? Vergogna». Sono queste le parole che ironicamente ha pronunciato Belen nel video che ha pubblicato attraverso le sue Instagram stories. Con tono ironico, la showgirl ha voluto mostrare la scena a tutti i suoi follower. Tra sorrisi e dolcezza, i due si sono guardati con una splendida sintonia.

La fine del matrimonio con Stefano De Martino su cui aveva investito tutto, per l'ennesima volta, e una stagione televisiva che per la prima volta da quindici anni non la vede tra i protagonisti: un periodo difficile per Belén che oggi con il suo come back più grintosa che mai e soprattutto, con l'amore nel cuore.