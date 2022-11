Beatrice Valli, incinta del quarto figlio: la scelta dei nomi sorprende. «Se fosse femmina...»

Partorirà il 20 aprile Beatrice Valli, ex volto di Uomini e donne che, col marito Marco Fantini è già al terzo figlio, o figlia. La notizia, riecheggiava come rumor da tempo, è stata confermata dall'amatissima coppia con un post su Instagram in cui Bea mostra il pancione baciato da tutta la famiglia.

Questa mattina, Bea ha dedicato del tempo ai suoi followers rispondendo alle domande sulla gravidanza e raccontando diversi retroscena. «Sono rimasta incinta ad agosto, quando eravamo ad Ibizia ma poi ci sono state delle complicanze, per cui abbiamo aspettato a dirlo». E alla domanda se per il quarto figlio o figlia ci sia già il nome stabilito la risposta è bizzarra. «Se fosse maschio lo chiamerei Edoardo, mi è sempre piaciuto, ma al Marchini meno. Se fosse femmina.. a me piacciono i colori. Celeste mi è sempre piaciuto però...capite che con Bianca e Azzurra prima... non so.. da vedere».

L'ex corteggiatrice ha un primo figlio avuto dalla precedente relazione, Alessandro, e due bambine con Marco, per le quali ha già scelto nomi di colori: Bianca e Azzurra.

La family

Sono ormai diventati un fenomo del web e ribattezzati "I Vallini". Insieme da anni, Marco e Bea si sono sposati a giugno dinanzi a parenti, amici, e ai loro tre bambini. Dopo aver partecipato a Uomini e donne, entrambi hanno intrapreso la strada degli influencer, con sponsorizzazioni di prodotti di bellezza e di moda. Partecipano a sfilate, pubblicità e hanno lanciato anche una linea di abbigliamento per bambini. Attendono di trasferirsi nella nuova casa e, intanto, si godono l'armonia della famiglia. Si potrebbe dire che siano "una famiglia mulino bianco".

L'annuncio della gravidanza

Da un mese cirac, vociferava sui social la notizia di una probabile gravidanza. Beatrice Valli però ha nascosto per settimane la bella novella attribuendo la colpa del pancino al lattosio. I due genitori hanno reso pubblica la notizia solo adesso condividendo su Instagram una foto della famiglia al completo e come didascalia l'influencer svela il motivo del mistero. «Presto in SEI», scrive Beatrice Valli a corredo della foto. «Questa volta non è colpa del lattosio. Aspettavamo semplicemente il momento giusto per dirvelo, nell’attesa che tutto andasse proprio come doveva andare. Abbiamo sempre cercato di mantenere la nostra privacy riguardo la gravidanza, perchè crediamo che questo sia un momento così unico da meritare tutta l’intimità della propria famiglia. Ebbene, tutto è andato come doveva andare e noi siamo felicissimi di annunciarlo ufficialmente».