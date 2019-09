Barbara De Rossi cerca colf: «Convivente. Minimo di referenze, amante animali»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I social network sono diventati fondamentali, oltre che per lo svago anche per cercare o offrire lavoro. Ne sa qualcosa la bella conduttrice a attrice, che ha utilizzato proprio il suo social per carcere unaDal suo profilo Twitter infatti si legge un cinguettio che recita: “Cercasi colf convivente.minimo di referenze e amante animali.Scrivere in privato.grazie ...”.Non si sa se la richiesta sia andata a buon fine, ma la conduttrice de “Il Terzo Indizio” su Rete 4 si è affidata classico passaparola, però all’ennesima potenza date le capacità del social.