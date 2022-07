Barbara D'Urso, ripresa dall'alto sfoggia il lato B. E i fan la scambiano per Belen

lasciata immortalare mentre si rilassa adagiata su un materassino in piscina. Girata di spalle, mette in risalto le spendide forme ancora muscolose e toniche all'età di 65 anni, portati meravigliosamente.

Le vacanze di Barbara

La D'Urso si gode le meritate vacanze nella sua villa di Capalbio, immersa nella campagna Toscana, insieme agli amici più fidati. Tra uno scatto e un altro mostra ai follower vari momenti delle sue giornate vissute all'insegna del puro relax.

APPROFONDIMENTI COME UNA PRINCIPESSA Manuela Arcuri, tre abiti per un matrimonio. Il consiglio: «Sposatevi avendo già un bambino»

La conduttrice campana pubblica spesso foto in cui mostra il fisico da urlo in bikini, deliziando i fan. Oggi però, la regina della televisione italiana, ha deciso di osare buttando via il cellulare e preferendo una visuale a 360 gradi. La prospettiva cambia ma gli ingredienti sono pochi: costume intero con una fantasia tribale e abbrazzatura estiva.

Scambiata per Belen

Il post è stato apprezzato dai follower, che l'hanno inondato di commenti complimentandosi per il fisico asciutto. Alcuni utenti però poco fiduciosi hanno accusato la D'Urso di non essere lei stessa il soggetto della foto: «Ma questa è Belen», hanno scritto. Commento che sicuramente ha fatto sorridere la conduttrice, per essere stata paragonata alla tenera età di 65 anni alla showgirl argentina di 37.