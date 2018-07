Barbara D'Urso e Alberto Mezzetti si frequentano: ecco le prove sui social

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutto era nato per gioco, da una battuta, almeno così sembrava, ma, concorrente nip dell'ultima edizione del Grande Fratello, pare si. Che siano, ma quello che sembra certo è che i due si siano visti anche fuori dal reality.Qualche giorno fa Alberto aveva raccontato dell'uscita con Barbara, che la conduttrice aveva promesso al concorrente qualora avesse vinto, ma sembra che siano andati oltre i "debiti" delle promesse. Durante una delle sue stories su Instgram, la D'Urso si è tradita mostrando la mano di una delle persone con cui si stava godendo qualche giorno di vacanza. Su questa mano c'era un anello che non è passato inosservato a molti e pare sia proprio lo stesso portato dal vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello, come mostra un post del famoso Tarzan di Viterbo.Che Barbara abbia ceduto al corteggiamento del concorrente del Gf? Oppure magari si tratta di un rapporto di amicizia che la D'Urso ha voluto coltivare, come era accaduto in passato con altri concorrenti dei reality da lei condotti. Mezzetti certo è che continua a sperarci, proprio dopo la famosa cena aveva detto che non si sarebbe arreso facilmente nel tentativo di conquistare il cuore di Carmelita.