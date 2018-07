Mezzetti e il commento alla foto di Barbara D'Urso: «Ci sentiamo tutti i giorni»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La, di natura ancora ignota, trasembra continuare, e a confermarlo è stato lo stesso concorrente del. Il vincitore dell'ultima edizione al settimanale Vero, aveva ammesso di sentirsi ogni giorno con la conduttrice, tanto che sotto uno degli ultimi post di Carmelita ha anche messo un commento molto esplicito.«Quanto sei bona», ha commentato, dopo che la D'Urso ha postato un video su Instagram insieme a Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Amicizia? Amore? Passione? Qualunque cosa sia non si sa ancora, ma sicuramente i followers di Barabara sembra non abbiano gradito le sue parole e su Alberto sono piovuti una pioggia di insulti. "Fai ridere. Può essere tua madre”; “Vai a letto con tua nonna?”; “Ti piace la roba stagionata”, sono alcuni dei commenti in replica a quello del vincitore del reality.Tra Alberto e Barbara ci sono 27 anni di differenza, un divario che molti non vedono di buon occhio e hanno criticato. Ma non tutti: tanti hanno sostenuto invece Mezzetti, invitandolo a non demordere e a far capitolare la regina della tv, single ormai da tempo, tra le sue braccia.