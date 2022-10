Aurora Ramazzotti, svelato il sesso del bebè in arrivo: l'annuncio nelle stories di Instagram

Aurora Ramazzotti aspetta un maschietto. È ufficiale, il sesso del bebè è stato rivelato con un gender reveal organizzato oggi pomeriggio, 2 ottobre, da Sara Daniele, amica più fidata della Ramazzotti, che si è data da fare per organizzare al meglio l’evento con l'aiuto di una event planner professionista.

Nelle storie Instagram la Ramazzotti ha ringraziato personalmente l'amica dedicandole un piccolo messaggio: «Sorella mia che hai organizzaro questa giornata stupenda. Ti amo».

Il gender reveal

Alla festa, organizzata per annunciare il sesso del nascituro, era presente ovviamente il compagno Goffredo Cerza, i futuri nonni Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti insieme ai suoceri di Aurora.

L'evento è stato documentato con delle Instagram stories sul profilo ufficiale della futura mamma. Agli invitati è stato chiesto di provare ad indovinare il sesso del bebè scegliendo tra due braccialetti, uno azzurro che sta indicare un maschietto, e uno rosa che invece annuncia l'arrivo di una femminuccia.

Ad avere indovinato il sesso per primo è stato Jonathan Kashanian, che ha optato per bracciale blu e dopo averlo indossato la Ramazzotti ha svelato a tutti i presenti che è in attesa di un maschietto.

Poi, Aurora in una storia Instagram con uno sfondo azzurro ha scritto: «Tutte le foto arriveranno martedì ma volevamo condividere quest'emozione incredibile, prima che lo facesse qualcun altro».