«Aurora Ramazzotti ha partorito, si chiama Eros junior». E lei commenta così

Aurora Ramazzotti è ormai ufficialmente entrata al nono mese di gravidanza ed è prossima al parto. Lei stessa ha più volte ironizzato sulla sua gravidanza spiegando come sui social a volte l'attesa sembra interminabile, ma si è trovata anche più volte a dover smentire fake news.

Fake news

L'ultima è spuntata fuori dopo il suo ultimo post su Instagram. Dopo aver fatto vedere l'evoluzione del suo corpo negli ultimi mesi, ha ripostato un commento spuntato sotto quelle foto. Un utente ha scritto: «Ma è vero che ha già partorito e che si chiama Eros Junior?». Una domanda a cui la Ramazzotti ha risposto ripostando il commento in una delle sue stories con tanto di risata.

La smentita

Aurora infatti non solo non ha partorito, ma come lei stessa ha spiegato manca ancora un altro po', c'è ancora qualche settimana di attesa per il suoi fan. Inoltre la giovane non ha ancora rivelato il nome del bambino in arrivo, ma a quanto pare potrebbe essere scartata l'ipotesi di "Eros Junior".