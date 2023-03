Nunzia De Girolamo hot: «Sogno di fare sesso in pubblico. Esperienze lesbo? Sono etero, ma tutto può accadere»

Una Nunzia De Girolamo a tinte hot. La ex deputata, ora conduttrice di Ciao Maschio su Rai1, in un'intervista al quotidiano Il Messaggero parla della sua esperienza in politica e della sua attuale carriera televisiva, e si lascia andare a confessioni inaspettate, come il suo più grande sogno erotico. «Fare sesso in pubblico, in spiaggia o per strada, senza preoccuparmi di occhi indiscreti», confessa.

De Girolamo, il sogno erotico e la tentazione gay

De Girolamo, legata con un altro politico, Francesco Boccia del Pd, racconta anche degli inizi della loro relazione: «Lui era un uomo libero, molto legato al modello libertino incarnato dal suo amico e mito Franco Califano. Io ero insicura, vedevo il pericolo ovunque: oggi no, al primo posto c'è la famiglia per entrambi». Oltre al sogno di fare sesso in pubblico, Nunzia parla anche di eventuali esperienze gay: «Sono molto etero, ma tutto può succedere: ho avances da uomini ma anche da tante donne. Oggi ho ricevuto una lettera da una ragazza lesbica in cui mi diceva che sono il suo ideale di donna, e ho anche tanti feticisti dei piedi che farebbero di tutto per me».