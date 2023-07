Aurora Ramazzotti, la dedica d'amore al figlio Cesare. Poi quando si addormenta... ecco cosa fa

Aurora Ramazzotti è tornata sui social dopo un breve stop dovuto ad un "guasto tecnico". Il suo smartphone, infatti, si è rotto. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti aveva spiegato che l'incidente era dovuto al fatto che per scappare da un insetto, «un calabrone grande quanto un elicottero», si fosse tuffata sott'acqua in piscina con il cellulare in mano.

Oggi torna su Instagram, regalando ai fan un momento dolcissimo con suo figlio Cesare.

Cesare accoccolato tra le braccia della mamma è l'immagine che Aurora Ramazzotti riprende nelle sue ultime Instagram stories.

Una scena dolcissima che la vede protagonista, mentre culla il figlio, con 'Stay with You' di John Legend in sottofondo.

Un vera e propria dichiarazione d'amore nei confronti del piccolo Cesare che cresce ed è circondato dall'affetto dei nonni Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, del papà Goffredo e degli oltre 2milioni di follower della giovane neomamma.

Ma quando Cesare dorme...

Come si dice: "Quando il gatto non c'è, i topi ballano". Ed è proprio il caso di Aurora Ramazzotti che approfitta del pisolino di suo figlio per dialogare con i suoi fan sui social.

Appena il piccolo si addormenta, infatti, la showgirl apre un box dedicato alle domande dei fan che dopo due giorni di assenza le saranno mancati. E non perde l'occasione per dispensare consigli ad altre ragazze e donne in dolce attesa e per scherzare con i suoi follower.