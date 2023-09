Arisa cambia look, ecco il nuovo taglio di capelli. Il parrucchiere: «Con te è facile fare miracoli»

Arisa, quest'estate, ha fatto molto parlare di sé sui social, soprattutto su Instagram dove alcuni scatti che ha pubblicato hanno fatto impazzire i fan. Le foto di nudo della cantante, inoltre, hanno suscitato una certa curiosità anche tra le colleghe più famose come, ad esempio, Madame o Belen Rodriguez. Insomma, Arisa si sente sexy e molto ad agio nel suo corpo e ha deciso anche di cambiare look. Nelle ultime storie pubblicate, mostra il risultato.

Il cambio look di Arisa

Arisa ha cambiato look. Ha deciso di dare un taglio un po' più movimentato ai suoi lunghi capelli scuri. La cantante, infatti, ha pubblicato una storia in cui è insieme al suo parrucchiere, a lavoro terminato e dice: «Eccoci qui, questo è il miracolo di Paolo», l'amico e parrucchiere allora le risponde: «Con te è facile fare i miracoli». I due, quindi, si scambiano un bacio amichevole sulla guancia.

Il nuovo taglio di capelli di Arisa le dà anche un'aria più sbarazzina e mette in risalto la forma del suo viso. I suoi fan approvano al cento per cento questo nuovo look.

Arisa e i social

Arisa utilizza i social per rimanere in contatto con i suoi fan e per raccontare loro i suoi progetti lavorativi.

Alla cantante, però, piace anche molto provocare e, infatti, proprio in occasione del suo 41esimo compleanno ha pubblicato diversi scatti in cui si mostra completamente senza veli.