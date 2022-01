Andrea Delogu e il matrimonio con Francesco Montanari: «Ecco perché è finito»

Andrea Delogu parla della fine del suo matrimonio con l’attore Francesco Montanari. La coppia si è detta addio all’inizio del 2011, ma solo ora la conduttrice ha deciso di raccontare i motivi della separazione.

Andrea Delogu (Instagram)

Andrea Delogu e la fine del matrimonio con Francesco Montanari

Andrea Delogu e Francesco Montanari sono stati sposati per quattro anni, dopo tre di fidanzamento: «Con Francesco abbiamo passato insieme sette anni che rivivrei subito – ha fatto sapere la Delogu in un’intervista a “F” - Mi hanno dato la possibilità di capire chi sono anche in un contesto familiare, di avere dei suoceri fantastici. Ma le cose cambiano e noi a dicembre 2020 abbiamo deciso di separarci, anche se poi la notizia è uscita solo a marzo».

I due col passare del tempo si sono scoperti diversi: «Noi ci siamo lasciati perché era finito l’amore. Il nostro è stato un colpo di fulmine: diversi come il giorno e la notte, ci ha uniti il desiderio di appartenenza. Ma lavorando siamo cresciuti in modo diverso. So che uno come lui non lo troverò più, ma non era la mia persona. E lui deve trovare una donna che se lo meriti, un po’ più tradizionale, forse. Io soffrivo che ci fosse una regola nel formare una famiglia. Va bene il pranzo dai parenti, il viaggio con gli amici di sempre, ma poi voglio anche un’avventura. Va bene la voglia di fare un figlio, ma se non viene pazienza, la mia famiglia sei tu».

Francesco Montanari (Instagram)

Un giorno si sono accorti che l’amore era finito: «Pensavamo: se vengono, bene. Poi non sono venuti. Stavamo insieme da sette anni, sposati da quattro, non ci siamo dati tanto tempo. Quando ci siamo accorti di adorarci senza più amarci ce lo siamo anche detti: un figlio aiuterebbe. Ma poi ho pensato: che senso ha costruire una famiglia se la storia già non sta funzionando? Siamo ancora liberi e giovani. Io i miei 39 anni non me li sento».

