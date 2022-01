Vittorio Cecchi Gori ricoverato d'urgenza, complicazioni dovute al Covid: ansia per il produttore

Vittorio Cecchi Gori è stato ricoverato al policlinico Gemelli di Roma per complicanze polmonari dovute al Covid. Dopo ore di paura, l'ex senatore e presidente della Fiorentina (79 anni) adesso non desterebbe particolari preoccupazioni. A dare la notizia è stato il medico di fiducia Antonio De Luca: «Si tratta di una complicazione dovuta sicuramente al Covid, da cui è guarito. Ora è negativo, ma è stato necessario un ricovero d’urgenza. È sotto osservazione. Ha avuto il Covid, nonostante le tre dosi di vaccino. Nei giorni scorsi ha avuto un’improvvisa insufficienza respiratoria». Cecchi Gori è da tempo agli arresti domiciliari dopo la condanna a otto anni per bancarotta fraudolenta. Stava scontando il regime di domiciliari nella sua casa al quartiere Parioli di Roma, quando si è sentito male.

Ultimo aggiornamento: 11:10

