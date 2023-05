Cricca eliminato da Amici, le prime parole per Maria De Filippi: «Solo tu sai»

Cricca è stato l'ultimo eliminato dal talent Amici di Maria De Filippi. Il cantante ha lasciato la casetta a sole due settimane dalla finale, tra le lacrime sue e dei suoi compagni di avventura. Subito dopo, Cricca è tornato sui social dove ha voluto fare dei ringraziamenti, tirando le somme della sua avventura.

Il post social

Tra le persone che ha ringraziato ci sono Lorella Cuccarini, che per prima ha creduto in lui, e anche Rudy Zerbi e Arisa, che nel corso di questi mesi l’hanno più volte messo alla prova. Un ringraziamento speciale è poi andato alla conduttrice, Maria De Filippi: «È stata una avventura meravigliosa! Ora è finita e sono tornato a casa. Non posso fare altro che ringraziare per quello che mi è successo in questi mesi, è stato un viaggio incredibile! Grazie a tutto lo staff di Amici. Sarete per sempre nel mio cuore, ci rivedremo presto. Grazie Lorella, mi hai voluto e ci sei sempre stata. Non lo dimenticherò mai. Grazie Rudy (ci vediamo a Riccione per una piadina!!) e grazie Arisa, sei speciale. Grazie a tutti i miei compagni di avventura, tra di noi c’è una cosa che ci legherà per sempre, oggi come fra mille anni. E infine grazie Maria!! Per tutto quello che solo tu e nessun altro al mondo sai, ti voglio veramente bene».

I ringraziamenti

Poi ha continuato: «Quanto a me, non so cosa mi aspetta ma se saremo insieme non avrò paura di niente. La musica e le canzoni sono la mia vita, e poterla condividere con voi è la cosa più bella che alla vita potevo chiedere. Tanto amore per tutti, per chi mi ha amato e sostenuto dal primo giorno (vi leggo sempre!), ma anche per chi mi ha amato meno! Questo è il nostro inizio».

Ora tutti gli occhi sono puntati verso i ragazzi rimasti nella competizione, in attesa di vedere nel corso delle prossime due serate chi di loro si guadagnerà il titolo di vincitore di Amici 22.