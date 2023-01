Alice Campello, terapia intensiva dopo il parto. Lei rivela: «Salvata grazie alle donazioni di sangue»

«Grazie alle persone che hanno donato il sangue sono qua e posso fare questo video» esordisce così Alice Campello sui social, dopo che, nelle scorse settimane, ha avuto delle complicazione durante il parto che l'hanno portata in terapia intensiva. «Non mi sono mai resa conto dell'importanza di donare sangue finchè non mi è successo quello che mi è successo durante il parto» continua l'influencer che non scende nel dettaglio ma preferisce mantenere il riserbo sulle cause della complicazione. Alice Campello è da poco diventata mamma per la quarta volta: pochi giorni fa è infatti nata la sua prima bambina (dopo tre maschi), Bella.

Alice Campello in terapia intensiva dopo il parto: ecco cosa è successo

Nella story Instagram, la moglie del calciatore Alvaro Morata ha continuato: «Sono le tipiche cose che pensi non ti succederanno mai e poi quando ti succedono ti rendi conto di quanto sono importanti questi gesti. Vi giuro che la prima cosa che farò quando starò meglio sarà andare a donare il sangue e vi prego di farlo perchè non sapete quanto è importante». L'influencer si affida ai suoi fan: «Tantissime persone che neanche conosco mi hanno salvato la vita». La neo mamma di Bella, poi, spiega qual è lo status della piccola, rassicurando tutti: «La bimba sta bene è bellissima, i fratelli la amano e io sono già passata in secondo piano. E' piccolissima e io sono felicissima».

L'allarme

Il momento della nascita di Bella è stato incredibile ed emozionante ma allo stesso tempo anche difficile. Subito dopo il parto infatti, ci sono state delle complicazioni che hanno costretto Alice ad alcune ore in terapia intensiva. Fortunatamente il peggio è passato.