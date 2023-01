Alice Campello torna sui social, il video con Bella dall'ospedale: «Grazie per esservi preoccupati per me». Poi il messaggio per Morata

Alice Campello sta meglio. A qualche giorno dalla nascita di Bella, venuta al mondo il 9 gennaio, la moglie di Alvaro Morata è tornata sui social per mandare un messaggio volto a ringraziare tutte le persone che si sono preoccupate per il suo stato di salute. Dopo il parto, l'influencer ha avuto delle complicazioni ed era stata ricoverata in terapia intensiva. Ora sta meglio e torna dai suoi fan per ringraziare tutte le persone che le sono sate vicine in questi giorni di paura.

Alice Campello torna sui social, il video di famiglia

«Grazie a tutti per i bellissimi messaggi, per tutti i fiori e per esservi preoccupati per me. Grazie ad ogni singola persona della clinica Navarra ma sopratutto alla dottoressa Muñoz, al Dr Chiva , Dr Vaquero, Dr Alonso e a tutti i dottori e ostetriche (sopratutto a Maria Victoria e Raquel)». ma il ringraziamento piu' grande (non solo nei caratteri) è per il marito: «GRAZIE Alvaro, sei l’amore della mia vita..il miglior papà che potessi scegliere per i miei figli e il regalo più grande che potesse farmi Dio. Non ho parole per quello che fai ogni giorno per me e per tutto l’amore che mi dai.. mi fai sentire in ogni secondo il centro della tua vita e la tua priorità. Ti amo».

I messaggi social

Era stato proprio l'ex della Juve, infatti, ad annunciare la nascita della loro bambina, spiegando che Alice aveva avuto delle complicazioni dopo il parto «Alice è forte e un po’ alla volta si sta recuperando», ed è stato sempre lui a informare i fan che la moglie stava bene. «Grazie Alice per avermi insegnato ancora una volta una lezione. Sei senza dubbio una combattente e un esempio per me». All'incontro con Bella c'erano anche, oltre ad Alvaro, anche i suoi tre fratellini, i gemelli Leonardo e Alessandro, ed Edoardo. le immagini sono da lacrime.