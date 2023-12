Alfonso Signorini e il matrimonio con il compagno Paolo Galimberti: «Ora potrei sposarlo, siamo molto felici»

Alfonso Signorini potrebbe convolare a nozze. «Il matrimonio? Prima ero contrario, ora sono possibilista». Ospite a "Verissimo" per lanciare la nuova collocazione del suo "Grande Fratello", in onda il lunedì e il sabato, il conduttore parla d'amore, aprendo all'ipotesi di un matrimonio con il suo compagno di una vita: Paolo Galimberti.

Il matrimonio

«Non vorrei nessun altro al mio fianco se non lui. Quindi perché non continuare il nostro cammino insieme finché Dio vuole», domanda retorico il conduttore, richiedendo, nel caso, la presenza di Silvia Toffanin e di Pier Silvio Berlusconi all'evento. «Voi ci dovete venire, mi raccomando», sottolinea Signorini, svelando alla presentatrice di avere già il nome della testimone. "Marina, tua cognata. Ce l'ha proprio detto".

Una storia lunga 20 anni

Qual è il segreto di un amore così longevo? «Noi ci rispettiamo molto, poi abbiamo due vite molto parallele, con grande autonomia da parte di entrambi. Abbiamo le nostre case, ma la qualità del tempo speso insieme fa la differenza», ha raccontato in passato Alfonso. I due fanno coppia ormai da quasi vent'anni. L'anno scorso la separazione, poi il ritorno di fiamma annunciato proprio in queste ore.

La crisi e il ritorno

"Sono un timido", ha confidato Alfonso nell'ultima intervista rilasciata a Verissimo. «Racconto le storie d’amore altrui, ma non parlo molto del mio provato. Posso dirti però che c’è stato un ritorno importante. Il direttore di Chi ha pubblicato la mia foto a Cortina. Sono stato beccato dai paparazzi. Ci hanno beccato con Paolo, che è il mio storico compagno. Quindi lo conosci e lo so che approvi. Abbiamo avuto un periodo di crisi e adesso siamo tornato felicemente insieme. Sono molto contento. E chissà in futuro cosa potrà succedere.