Alessia Marcuzzi smentisce tutti i gossip: il video insieme al marito Paolo non lascia dubbi

Alessia Marcuzzi ancora non ha palato in merito al gossip che la vede protagonista con Stefano De Martino e Belen su un presunto tradimento. Non in modo esplicito almeno. La conduttrice televisiva in risposta a Dagospia, che ha parlato di una relazione segreta con De Martino, ha postato un video che la ritrae in vacanza insieme al marito Paolo, ai figli, e alle sue amiche.

Da giorni si parla di un rapporto segreto tra Alessia e Stefano, che sarebbe alla base della rottura con Belen. Per ora hanno smentito in modo esplicito sia De Martino che la Rodriguez, mentre la Marcuzzi ha deciso di non replicare direttamente, mostrando semplicemente la sua vita felice insieme al marito e alla sua famiglia, in modo da smentire non solo le voci sul tradimento ma anche della presunta crisi con Paolo, che sembra proprio non esserci.



