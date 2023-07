Alessia Elefante, chi è la fidanzata di Donnarumma: età, altezza, Instagram, curiosità

Gigio Donnarumma e la sua ragazza Alessia Elefante sono stati rapinati la scorsa notte in casa a Parigi. Un gruppo di banditi ha legato la coppia, portando via un bottino dal valore stimato di 500mila euro. Donnarumma e Alessia Elefante sono fidanzati dal 2016 e convivono dal 2017, quando il portiere della Nazionale giocava ancora per il Milan.

Chi è Alessia Elefante

Originaria di Castellammare di Stabia proprio come lui, la ragazza è nata il 25 maggio del 1997 ed è di due anni più grande del fidanzato. I due si conoscono fin da ragazzini, ma l'amicizia si è trasformata in amore solo con il passare del tempo.

Alessia Elefante è molto riservata sulla sua vita privata, pur essendo una delle "wags" più apprezzate dai tifosi del Psg: sul suo profilo Instagram, seguito da 16mila persone, soprattutto foto di viaggi. Numerosi sono gli scatti in compagnia del fidanzato Gianluigi e colpisce immediatamente la differenza di altezza fra i due: lui è alto 1.96 m, lei "solo" 1.57.