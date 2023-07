Donnarumma, rapina choc a Parigi: picchiato, legato e derubato in casa insieme alla compagna. Bottino da 500mila euro

Gianluigi Donnarumma, portiere del Psg e della Nazionale italiana, è stato vittima la scorsa notte di una violentissima rapina nella sua casa a Parigi. Secondo quanto riporta la testata Actu17, il calciatore sarebbe stato aggredito insieme alla sua compagna Alessia Elefante da un gruppo di banditi, che li avrebbero legati, spogliati e derubati prima di darsi alla fuga. La refurtiva, secondo una prima stima, sarebbe di circa 500mila euro.

Donnarumma rapinato in casa a Parigi

La rapina sarebbe avvenuta intorno alle 3 del mattino nella casa in cui la coppia vive, nell'ottavo arrondissement della capitale francese. I ladri sarebbero entrati sfondando la porta. Dopo l'aggressione, la coppia si è rifugiata in un hotel poco distante, prima di essere trasferita in ospedale per accertamenti dopo le percosse subite.

La Brigata per la repressione del banditismo (Brb) della polizia giudiziaria parigina ha già aperto un'indagine su questa vicenda.