Achille Costacurta denunciato dopo una notte folle a Milano: scenata in un taxi, poi dà un pugno in faccia a un vigile

Una notte folle che è costata cara ad Achille Costacurta, figlio di Billy (ex calciatore del Milan) e Martina Colombari, denunciato piede libero per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Alla ribalta per la partecipazione a Pechino Express insieme alla mamma, il 18enne è tornato alle cronache per una notte brava a Milano. Martedì è stato protagonista di una sfuriata in un taxi e di un'aggressione a un agente della polizia locale, riporta il Giorno. È successo in zona Tortona poco dopo le 23.

Cosa è successo

Il figlio di Billy Costacurta e Martina Colombari avrebbe colpito con un pugno uno dei vigili, dimesso dal pronto soccorso con una prognosi di sette giorni. Gli agenti erano intervenuti dopo la segnalazione di un tassista, che aveva chiesto il loro intervento dopo una scenata di Achille Costacurta.

Il conducente avrebbe detto ai vigili che il passeggero stava danneggiando il suo veicolo e che urlava frasi senza senso. Alcuni testimoni lo avrebbero anche visto lanciare accessori griffati dai finestrini. I vigili lo hanno fatto scendere dall'auto e il 18enne avrebbe colpito uno di loro in pieno volto con un pugno. Costacurta è stato portato all’Ufficio centrale arresti e fermi della polizia locale e all'alba è stato affidato al padre.