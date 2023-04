(Adnkronos) - I concorrenti di Pechino Express 2023 ricevono messaggi da casa. Giorgia Soleri si commuove per le parole del suo compagno, Damiano David, frontman dei Maneskin. Emozione anche per Martina Colombari e il figlio Achille quando sullo schermo compare Billy Costacurta. Immagini concesse da Sky; Pechino Express è ogni giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand.