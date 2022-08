Dalla pista di Misano a quella del Cocoricò

MISANO – La temperatura sale per la MotoGp a Misano del 4 settembre. C'è l’inaugurazione della mostra Le radici della Riders’ Land a Rimini, poi l’esposizione Racing Woo-Doo e il Riders Tribe a Riccione: avviato il ricco calendario di eventi che durante la settimana introdurrà il Gran Premio Gryfyn di San Marino e della Riviera di Rimini a Misano World Circuit. Il quattrocentesco Castelsismondo con l’esposizione di minimoto che hanno alimentato il fenomenale vivaio di piloti sul territorio, la piramide del Cocoricò tempio della musica e del divertimento giovanile e la galleria d’arte contemporanea The Art Box con l’esposizione del percorso guidato dal genio creativo di Aldo Drudi, sfociato nel progetto 2022 #RACEVOLUTION sono le tre location dei primi eventi simboleggiano l’abbraccio totale del territorio alla MotoGP, coi piloti che durante la settimana incontreranno in più occasioni i loro fans.