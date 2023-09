Tavullia, che invasione per Valentino Rossi. Anche Malagò e Cremonini sul palco

TAVULLIA - In piazza, tra i 7000 presenti registrati e accreditati per il TavulliaVale (rinviato lo scorso maggio per maltempo), anche norvegesi, francesi, inglesi, olandesi e pure un giapponese. Una invasione eterogenea, una folla internazionale: in centinaia si mischieranno ai tavulliesi (che come residenti hanno l'ingresso di diritto) arrivando, per quanto riguarda l'Italia, ovviamente da Marche e Romagna ma anche da Lombardia, Puglia e Abruzzo. La folla ha piano piano, fin dal primo pomeriggio, preso possesso del centro di Tavullia. Sul palco, nell'attesa, il dj Ralf.