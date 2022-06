PESARO - All'interno del pacco sospetto c'erano solo libri, per fortuna. Falso allarme e sospiro di sollievo a Pesaro in via Mameli, dove ha la sede l'Agenzia delle Entrate. Questa mattina qualcuno ha visto il pacco ha fatto subito scattare l'allarme per paura si trattatte si un pacco bomba piazzato all'Agenzia delle Entrate di Pesaro

