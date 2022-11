La Mole si accende con i tattoo di Ankonconventional: ad Ancona le più grandi star internazionali

ANCONA- Oltre 150 stand gestiti dai più importanti tatuatori provenienti da tutto il Mondo. Uno scenario suggestivo come la Mole, in particolare nella Sala del Polveri e Sala del Tabacco. Due conduttori in voga come Andrea Rock ed Elena Grimaldi. E' iniziata oggi - 18 novembre - con il piede giusto Ankonventional 2022, la grande kermesse dedicata al tattoo, in programma fino al 20 novembre.