Marche in Arancione. Meno male che eravamo depressi: tutti fuori (per fortuna)

Metti un sabato in zona arancione. Metti che una consistente fetta della popolazione si è vaccinata completando la protezione dal Coronavirus. Metti che la voglia di uscire sta diventando sempre più irrestibile. Ed ecco che le Marche si riempiono di persone a spasso e che riconquistano gli spazi consueti del tempo libero. Molti ancora con le mascherine anche dove non ci sono assembramenti. Al mercato o in palestra di mattina, lungo il corso per lo shopping nel pomeriggio, al bar per l'aperitivo o al ristorante per la cena. Resta escluso da questo ritorno alla vita, chi ha deciso di non vaccinarsi e che incontra ancora restrizioni perché privo di Green Pass.

© RIPRODUZIONE RISERVATA