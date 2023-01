Lavoratori in nero e con il visto turistico: blitz nel cantiere edile

CIVITANOVA - Lavoratori albanesi in nero (qualcuno dotato soltanto di visto turistico per l'Italia) e sicurezza sul lavoro completamente ingorata: i carabinieri hanno posto sotto sequestro un cantiere edile di Civitanova, multe da 155mila euro al titolare, anch'egli albanese. L'ispezione al cantiere è stata messa in atto da personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Macerata, Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Macerata e della Stazione Carabinieri Montecosaro.