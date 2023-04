Ascoli, il Fai premia chi promuove la cultura: riconoscimenti a cento giovani ciceroni

ASCOLI- Cento studenti che frequentano gli istituti ascolani ieri mattina hanno ricevuto l’attestato per l’attività svolta durante le Giornate del Fai per le scuole avvenute nello scorso mese di novembre. Nello scenario della Sala della Ragione di Palazzo dei Capitani il capo delegazione del Fai, Vittoria Minola, affiancata dal direttivo e dal prefetto Carlo De Rogatis e dal sindaco Marco Fioravanti ha insignito coloro che, aiutati dai rispettivi insegnanti, si sono impegnati nel progetto con il quale, ogni anno, vengono formati gli “apprendisti ciceroni”.

Nel corso della cerimonia, la capo delegazione Minola ha sottolineato come l’iniziativa culturale favorisca l’educazione tra pari e consenta ai giovani e ai cittadini in generale di avvicinarsi alle bellezze del territorio con maggior consapevolezza. «State per accingervi a scegliere gli studi superiori: io vi esorto a studiare per migliorarvi e per conoscere sempre di più» ha detto la presidente ascolana del Fai ai ragazzi, ai quali lo stesso prefetto ha ricordato l’importanza di fare parte di un simile strumento culturale. Anche il sindaco si è complimentato con gli studenti, certo che Ascoli sia in grado di conservarsi solo se ci sono dei nuovi cittadini consapevoli della sua storia e della sua ricchezza artistica. Cinque i plessi coinvolti, con ragazzi felici di essere custodi delle bellezze locali e del futuro di tali ricchezze.