PORTO SAN GIORGIO Viale della Vittoria e via Le Marine, traffico in tilt. L'assessore alla viabilità, Marco Tombolini: «No a modifiche frettolose. Le criticità sono molteplici». Il comitato dei residenti di viale della Vittoria e Via delle Marine, nei giorni scorsi è tornato sul tema della viabilità dicendo che «viste le promesse che erano state disattese, ci vediamo costretti a rivolgerci al Prefetto».

Le richieste

Era stato chiesto un cambiamento della viabilità visto l'«imbuto» che si crea tra le due vie dove è gioco forza che passi tutto il traffico diretto verso nord. Difficoltà acuite anche da camion e pulmini, costretti a manovre improbabili, in una costante situazione di pericolo per i pedoni. Il comitato, infine, aveva chiesto il doppio senso sul tratto nord di lungomare e il doppio senso su viale Trento. Non è ancora dato sapere cosa farà l'amministrazione che -in sostanza- vuole prima avere dei punti fermi e il parere di tutti i soggetti coinvolti, per prendere una decisione risolutiva e definitiva.

«Da parte nostra - ha chiarito l'assessore alla viabilità Marco Tombolini - l'impegno per quel tratto viario è stato massimo fin dall'inizio. È stata una delle prime situazioni che mi sono state segnalate, sia dal sindaco che dai residenti poco dopo il mio insediamento a fine 2023, quando c'è stato un incontro con i residenti per cercare di capire le loro esigenze. Per noi, è evidente che via Le Marine sia sottoposta ad una grossa pressione di traffico nella stagione estiva, al tempo stesso è anche dovuto ad altre situazioni sensibili, molte delle quali sono figlie del cambiamento epocale che ha introdotto la corsia ciclabile che ha rivolto quel traffico prima sostenuto dal lungomare, sulle vie interne. Tutta la viabilità e la circolazione era già critica a Porto San Giorgio e lo è diventata ancora di più. Da parte nostra, l'impegno è totale. È stato fatto l'incontro con il Prefetto vicario, non è stata matura nessuna decisione anche per via della segnalazione che abbiamo ricevuto per i mezzi d'emergenza che lamentavano un lungomare in alcuni tratti non idonei. Abbiamo dovuto coinvolgere tante figure e fare sintesi, non è stato semplice perché non vorremmo prendere decisioni sulla viabilità per poi doverle smentire».

Le soluzioni

No quindi a soluzioni provvisorie. «Faremo un sopralluogo -ha spiegato l'assessore Tombolini - con chi di dovere per capire quali tratti del lungomare siano più problematici. Poi, il primo punto da prendere in considerazione è che il tratto di lungomare nord è la causa del congestionamento su via Le Marine. Io i residenti li capisco. Da consigliere ho vissuto la prima fase e ricordo l'impegno del sindaco, sia quando fu messo il dosso e che quando fu realizzato lo stop su viale della Vittoria. L'impegno c'era già. Capisco che sono piccole migliorie e non sono risolutive ma è indice di attenzione da parte dell'amministrazione verso le difficoltà. Non avendo la bacchetta magica, mettiamo insieme i fattori per poi fare la scelta migliore e definitiva».