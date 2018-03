Un camion tampona un'auto sulla Mezzina Due persone all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TORRE SAN PATRIZIO - Terribile incidente sulla Mezzina sulla strada per Campiglione di Fermo. Proprio all’incrocio per Torre San Patrizio un camion ha tamponato una Volkswagen Golf e il camion si è cappottato. Sul posto Vigili del Fuoco di Fermo e ambulanze della Croce Verde di Torre San Patrizio con l’automedica. Per i rilievi è intervenuta la Polizia Stradale. I due automobilisti sono stati trasportati all’ospedale per accertamenti ma le loro condizioni non sono giudicate gravi. Torna a far discutere l’incrocio della Mezzina che rappresenta uno snodo centrale di collegamento nel Fermano tra i comuni della costa e dell’entroterra. A causare il ribaltamento del mezzo pesante potrebbe essere stato l’asfalto viscido a causa del ghiaccio e della neve. Sono durate diverse ore le operazioni di soccorso a causa del maltempo e prima del trasporto in ospedale le vittime dell’incidente sono state medicate dal personale sanitario intervenuto prontamente.