Tod's, approvato il progetto di bilancio: crescita a doppia cifra dei ricavi e miglioramento della redditività nel 2023

CASETTE D'ETE Il Consiglio di Amministrazione di Tod’s S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano ed a capo dell’omonimo gruppo italiano del lusso, attivo nella creazione, produzione e distribuzione di calzature, accessori e abbigliamento di lusso e di alta qualità con i marchi Tod’s, Roger Vivier, Hogan e Fay, ha approvato oggi il progetto di bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. Commento del Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Diego Della Valle, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo, ha commentato.

La deputata Latini (Lega): «Ventidio Basso e Arena Sferisterio saranno considerati monumenti nazionali»

«Sono molto soddisfatto»

«Sono molto soddisfatto dei risultati oggi presentati; nell’esercizio 2023 il nostro Gruppo ha registrato una crescita a doppia cifra dei ricavi ed un forte miglioramento della redditività.

Tutti i marchi sono cresciuti a doppia cifra, a cambi costanti. Siamo molto contenti di aver raggiunto gli obiettivi che ci eravamo dati a inizio anno, pur all’interno di un contesto macroeconomico non facile a livello internazionale. Questi numeri confermano la bontà della strategia che stiamo seguendo per rendere i nostri prodotti sempre più speciali, di grande qualità e molto desiderabili. I prossimi anni ci vedranno impegnati nel consolidamento dei singoli marchi e anche per questo abbiamo ritenuto strategicamente importante condividere questo progetto con il fondo L Catterton portando il Gruppo fuori dalla Borsa, istituzione con la quale abbiamo sempre avuto eccellenti rapporti. Confermiamo anche la grande sensibilità per tutte le tematiche legate alla sostenibilità promuovendo molti progetti e iniziative utili a migliorare la qualità della vita delle persone e del territorio. Colgo l’occasione per complimentarmi e ringraziare tutti i nostri collaboratori e i nostri dipendenti per gli ottimi risultati ottenuti anche grazie al loro prezioso sostegno»