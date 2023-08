FERMO Sarà Simona Rolandi la presentatrice della Domenica Sportiva. La giornalista, ormai marchigiana d’adozione, è pronta ad assumere il timone del più longevo programma sportivo della tv. Legata sentimentalmente da diversi anni all’imprenditore Andrea Di Santo, frequenta Porto Sant’Elpidio. In zona ha trascorso alcune settimane di relax.



Il periodo



«Le mie vacanze sono state molto marchigiane – racconta –; sono stata a Porto Sant’Elpidio, abbiamo fatto alcune uscite, al Conero come nell’entroterra e nelle zone montane. Questo è il mio rifugio di tranquillità e la mia seconda casa, un luogo dove sto bene, trovo un’alta qualità della vita e dove mi sono preparata al nuovo programma, considero questa conduzione come il coronamento di un sogno». Per chi ha sempre lavorato nel giornalismo sportivo, non ci può essere approdo più prestigioso della Ds e la Rolandi preannuncia alcune novità che dal prossimo weekend il pubblico vedrà in onda.

«Ecco la mia squadra»

«Ho ricaricato le energie e sono pronta a questa nuova avventura, che vivo con grande orgoglio – prosegue -. Avremo un parterre di ospiti di ottimo livello. Sarò affiancata da Daniele Adani ed Eraldo Pecci per i commenti tecnici, saranno ospiti fissi Adriano Panatta e l’ex arbitro Mauro Bergonzi, avremo i collegamenti di Alberto Rimedio. Ci saranno inoltre Giusy Meloni, Valeria Ciardiello, Lucilla Granata. Una bella squadra, non vedo l’ora di iniziare. Sarà un’edizione con alcune novità, ma nel solco di una trasmissione con una lunga storia. Tornerà il pubblico in studio, curato da Paola Arcaro, con la supervisione di Alessandro Antinelli».