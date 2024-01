Sant'Elpidio a Mare, la lite tra conviventi gelosi finisce nel sangue, lui la morde, lei ferisce il compagno con un coltello

SANT'ELPIDIO A MARE - La lite tra conviventi gelosi finisce nel sangue, lui la morde, lei ferisce il compagno alla mano con un coltello: ragazza 20enne denunciata.

I Carabinieri di Sant'Elpidio a Mare hanno denunciato una giovane di 20 anni per il reato di lesioni personali aggravate. Grazie ad una segnalazione giunta al numero di emergenza 112, i militari sono intervenuti insieme al personale della Sezione Radiomobile per sedare una lite tra conviventi. Durante gli accertamenti, è emerso che la ragazza, a seguito di una violenta discussione originata da motivi di gelosia, ha ferito il suo compagno 23enne alla mano destra, utilizzando un coltello. La lesione è stata successivamente valutata guaribile in sette giorni dal personale sanitario dell'Ospedale di Fermo, dove il giovane è stato trasportato tramite ambulanza. Anche la donna ha richiesto cure ospedaliere ed è stata riscontrata essere affetta da lesioni da morsi su un avambraccio. Il coltello da cucina utilizzato durante l'aggressione è stato sequestrato per ulteriori indagini.