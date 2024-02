SANT’ELPIDIO A MARE Hogan è già pronto per uscire dalla Borsa quando si concretizzerà il delisting del gruppo Tod's. «La procedura di uscita da Piazza Affari non cambia i nostri piani. Stiamo definendo tutto il progetto del polo logistico tra Casette d'Ete e Montegranaro. Per vederlo completo ci vorrà qualche anno. Ma intanto siamo alla definizione dei progetti che servono poi per costruire tutto al meglio». Sono le parole pronunciate dal vice presidente del gruppo Tod's Andrea Della Valle alla presentazione della collezione autunno-inverno 2024-2025 del marchio Hogan, avvenuta ieri in via Savona a Milano nell'ambito della settimana della moda.

Gli obiettivi

Le famiglie Della Valle e Arnault hanno concordato una Opa amichevole con l'obiettivo di far uscire il titolo Tod's dalla Borsa di Milano. Se ciò non troverà il consenso del mercato, l'obiettivo verrà raggiunto attraverso una fusione. Questo periodo, in cui gli azionisti di minoranza devono decidere se aderire all'offerta o meno, non ferma i programmi del gruppo Tod's. E nemmeno del marchio Hogan. «Lavoriamo sul consolidamento dell’Europa e della Cina. Entro il prossimo anno partirà il potenziamento dell’America», ha detto Andrea Della Valle.

Lo sviluppo

Lo sviluppo del gruppo e del marchio passa anche per il potenziamento della produzione che avviene al quartier generale elpidiense. «Di giovani ne abbiamo tantissimi. Tra le aziende della moda siamo tra le più giovani se esaminiamo l'età media», osserva l'imprenditore marchigiano. Che poi prosegue: «Stiamo lavorando su questo aspetto. I giovani sono l’inizio del futuro, noi li affianchiamo ai tutor. Attraverso la Bottega dei Mestieri ne abbiamo inseriti 80 l'anno scorso nel nostro quartier generale. Ai giovani dico che sono il presente, non il futuro». E poi ci sono i giovani virgulti Della Valle: Filippo, figlio di Diego, e Leonardo, figlio dello stesso Andrea. «Diamogli tempo. Lasciamoli crescere piano piano» ha commentato il responsabile del marchio Hogan. Che presenta la nuova collezione: «Abbiamo rivisitato la sneaker. L'abbiamo reinterpretata in modo urbano. L’importante è renderla unica nello stile, unendo passato e futuro per collezioni senza tempo». Anche per questo, e visto che Hogan è alle soglie dei 40 anni dalla sua prima sneaker lanciata sul mercato, anziché sneaker, il marchio preferisce definirla scarpa da tennis. «Oggi è una tennis shoes con lacci e linee riprese dall’archivio, reinterpretate in chiave moderna» precisa Andrea Della Valle. Hogan punta sulle sneaker ma anche sulle borse e sull'abbigliamento («pochi pezzi ma iconici» ha detto Della Valle) per diventare il marchio leader dell'easy chic.

L’attualità

Della Valle ha espresso il suo parere anche su due temi di stretta attualità: la crisi del mar Rosso e l'intelligenza artificiale. «A livello di import non abbiamo un impatto perché materiali e produzioni sono europee. E speriamo che sia così anche per il futuro. Per l'export, valuteremo l'impatto a livello di costi» osserva Andrea. «Intelligenza artificiale? Fa parte del futuro. Ne stiamo discutendo e stiamo studiando il potenziale. Di certo coinvolgeremo anche le università marchigiane. Ma noi siamo più per l’intelligenza artigianale».