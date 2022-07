Maltempo, rami caduti per il forte vento e allagamenti a Sant'Elpidio a Mare: chiusa la strada provinciale

SANT'ELPIDIO A MARE - Il maltempo ha colpito nella notte anche il Fermano. «Il punto nevralgico e più impegnativo è stato quello della provinciale sotto strada Santa Lucia – dice il sindaco Pignotti di Sant'Elpidio a Mare - nel fare il punto della situazione - che, di fatto, è stata chiusa per un po’ di tempo in modo tale da ripristinare una situazione di sicurezza. Sono caduti dei grandi rami e sono intervenuti fin da subito vigili del Fuoco, Protezione Civile e Polizia Locale per rimuovere gli ostacoli e liberare la strada provinciale».

Piante cadute

Altri rami sono caduti sempre sulla provinciale in zona Casale di Rolando. Dalla discesa tra Cascinare e Bivio Cascinare sono scivolati verso il basso parecchi detriti che hanno richiesto un tempestivo intervento così come si è intervenuti immediatamente per una pianta caduta in via Ruffini con Vigili del Fuoco di Fermo e Gruppo Comunale di Protezione Civile. Altri problemi ci sono stati in via Rene dove è intervenuto l’ufficio tecnico e in via Prati in cui ci sono state delle criticità anche con la viabilità. Inoltre si è provveduto a liberare anche via Mignani.