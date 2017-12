Orrore lungo i binari Travolto e ucciso dal treno a cento metri dalla stazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPIDIO - Tragedia stamane a circa 100 metri dalla stazione dove un uomo di circa 40 anni è morto dopo essere stato travolto da un treno Freccia Bianca che viaggiava verso sud. Una dinamica ancora in fase di ricostruzione da parte della polizia, dei carabinieri e dei vigili urbani.L'uomo, probabilmente proveniente dall’est Europa, era stato visto aggirarsi in zona durante le ore precedenti alla tragedia. Le indagini sono ancora in corso per ricostruire l'accaduto. Rallentamenti al traffico ferroviario verso sud.