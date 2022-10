PORTO SANT'ELPIDIO - Vince Marina Picena, conquista il 25° “premiu de lu cazolà”, al secondo posto si classifica Cretarola, seguono nell’ordine Centro, Faleriense, Fonte di Mare, Corva. I premi sono stati consegnati a iosa sul palco di piazza Garibaldi ieri sera, premio al sindaco, all’assessore Patrizia Canzonetta, alla città, premio Giorgio Iachini alla migliore orlatrice, di Marina Picena, Stefania Marcaccio, al calzolaio che da 25 anni partecipa al premio, di Fonte di Mare, Giovanni D’Angelo e alla più bella miss, quella del quartiere Centro Giorgia Mozzorecchia. È stato ricordato anche Bruno Cascetti, venuto a mancare nei giorni scorsi. Grande spettacolo per un centro gremito di persone.

Una domenica che era stata anticipata da un sabato sera da urlo, tutti a ballare con Tommy Vee e i dj nostrani, Mirko Rossi, dj Frans, Miki Mercuri, voice Paolo Balestrieri, luminarie e alla consolle il movimento che ha fatto salire la febbre. Pazzesco il colpo d’occhio dal palco sulla folla. Poi c’è stata la domenica esplosiva, in mattinata tra solidarietà e shopping con la pedalata del cuore e il mercatino dei mestieri e dei sapori della Cna con il salotto della calzatura e Vivi il Centro.

Nel pomeriggio l’evento cult, premio in memoria di Giorgio Iachini. Staffetta tra quartieri per realizzare nel minor tempo il miglior paio di scarpe da donna. A commentare la gara in diretta Paolo Balestrieri, Jessica Tidei e Miki Mercuri.

Sfida tra sei quartieri: I verdi di Marina Picena “li paneri” con il capitano Paolo Mattiozzi, tagliatore Gianfranco Castellucci, orlatrice Stefania Marcaccio, calzolaio Giulio Pieroni, scatolatrice Lucilla Capannari, garzoni Luca Seghetti e Alessio Smerilli, miss Sara Screpanti. L’azzurro Centro “lu cippittu”, capitano Alberto Romani, tagliatore Giuliano Pietracci, orlatrice Antonella Properzi, calzolaio Duilio Brocchi, scatolatrice Sonia Granatelli, garzoni Floriano Petrini e Sara Cerquetti, miss Giorgia Mozzorecchia. In giallo Fonte di Mare in giallo “le tenaie” capitano Alberto Bellesi, tagliatore Fabio Levantesi, orlatrice Antonella Virgulti, calzolaio Giovanni D’Angelo, scatolatrice Laura Conti, garzoni Gioele ed Elia Fioretti, miss Gloria Mignucci. In bianco Cretarola “la cota” capitano Roberta Olivieri Pennesi, tagliatore Marco Sollini, orlatrice Adriana Gatti, calzolaio Marcello Strappa, scatolatrice Mirella Saraga, garzoni Jacopo Isidori e Cristian Trasatti. Rossa la Corva in rosso “lu martellu” capitano Marco Antonelli, tagliatore Alberto Ciarrocca, orlatrice Graziella Brasili, calzolaio Gabriele Pecorari, scatolatrice Tiziana Ramini, garzoni Maikol Di Stefano e Alessandro Ripari, miss Rebecca Piergentili. Rosa la Faleriense “le vollette” capitano Fabio Alcida, tagliatore Enrico Cornacchia, orlatrice Giuseppina Bertolone, calzolaio Pietro Splendiani, scatolatrice Cristina Funari, garzoni Lorenzo Revel e Luca Cotechini, miss Gloria Tittarelli.

Giuria composta da Marco Belletti, freelance di Civitanova, Gianluca Orlandi, azienda Nanni di Civitanova, Alberto Sollini e Giuseppe Virgili calzaturificio Giovanni Fabiani di Fermo, Mirko Carelli dell’azienda Nazzareno Carelli di Monte San Giusto, Mattia Capezzani del calzaturificio Dany di Montecosaro.