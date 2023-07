PORTO SANT'ELPIDIO - Il tempestivo intervento della polizia municipale, alle prime luci dell’alba di domenica, ha consentito di individuare rapidamente la vettura protagonista di un incidente in via San Francesco d’Assisi, poco prima delle 4 del mattino, provocando seri danni ad un’auto in sosta.

Il personale dei vigili è intervenuto sul posto ed ha avviato subito le ricerche per risalire al conducente ed all’auto. Anche l’assessore alla sicurezza e polizia municipale, Enzo Farina, arrivato sul luogo dell’incidente, si complimenta con il corpo degli agenti: «Il comando si è attivato immediatamente, sono state contattate la pubblica assistenza, accertando non ci fossero state uscite per incidenti con feriti in quella fascia oraria, poi le ditte del soccorso stradale.

Danni compatibili

Gli approfondimenti hanno permesso di individuare un’auto per la quale era stato richiesto un intervento, con danni alla carrozzeria compatibili con quelli procurati ai veicoli in sosta. È possibile che l’automobilista, essendo avvenuto l’incidente nel cuore della notte, avrebbe provveduto in giornata a comunicare la propria responsabilità, ma comprensibilmente i residenti erano in apprensione per i danni subiti da parte di ignoti e mi complimento con la nostra polizia municipale».