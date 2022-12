PORTO SANT’ELPIDIO - In fuga verso il 2023 e premio Ferro di cavallo aspettando Natale. Tanti personaggi del ciclismo a Porto Sant’Elpidio nella cena di gala organizzata da Gio.Ca. Communications e dall’amministrazione comunale. Al ristorante La Perla sul mare è tornato un classico delle festività con tanti amici, appassionati e addetti ai lavori presenti alla manifestazione di fine anno che chiude il cerchio degli eventi ciclistici.

Il calendario



Presentato il programma 2023 con il trittico di fine maggio: il 26 la cronometro individuale esordienti, la crono a coppie allievi, juniores, under 23 e amatori, il 27 la gara juniores, il 28 la Granfondo al mattino e le gare giovanissimi, esordienti e allievi al pomeriggio. Il 30 luglio ad Urbisaglia Papà Elio Gran Premio Giorgio Mare per allievi e il 15 ottobre Granfondo dei due Santuari del Fermano. Momento clou della serata è stata la consegna del premio del Ferro di cavallo agli ex campioni del ciclismo, imprenditori, rappresentanti delle istituzioni, giornalisti, organizzatori di manifestazioni sportive, nuovi campioni in erba.

Tra gli ospiti l’Uomo Gatto alias Gabriele Sbattella, concorrente Mediaset in Sarabanda, l’ex ct della nazionale Davide Cassani, Gianni Solaroli, giornalista 7Gold, in diretta video Francesco Moser, costretto a spalare neve davanti casa tutto il giorno e impossibilitato a partecipare di persona alla serata. Tra i premiati per la categoria atleti dell’anno e campioni in erba Sasha Santoni per il salto a ostacoli, Riccardo Pierangelini vincitore del Meeting Giovanissimi, Matteo D’Ambrosio, Diego Bracalente, Gianpaolo Busbani campione del mondo a cronometro master. Premi per gli amici del ciclismo da Giuseppe Ciarrocchi, direttore nel reparto di prevenzione in Area vasta 4, a Frate Mago alias padre Gianfranco Priori.

Premiati gli imprenditori, Marino Fabiani, Giuseppe Ripà, Mauro Pieroni, Gabriele Vesprini, Giorgio Mare ed altri. Premi agli organizzatori di manifestazioni sportive, da Simone Gazzoli a Sonia Roscioli, premi ai giornalisti come Gianni Solaroli e Luciano Rabottini, premiate le istituzioni: il sindaco Nazareno Franchellucci, il vice Daniele Stacchietti, l’assessore Patrizia Canzonetta, la presidente del consiglio Milena Sebasiani, il consigliere regionale Marco Marinangeli, il presidente regionale Coni Fabio Luna. Premiato a sorpresa il numero uno della serata, Vincenzo Santoni.



L’impegno



Il consigliere regionale della Lega ha anticipato un’apertura della Regione nel sostegno a manifestazioni sportive: «La nostra attenzione sarà per chi lavorerà di più e meglio» dice Marinangeli. Santoni e il suo staff lavorano in tal senso. Il sindaco Nazareno Franchellucci e l’assessore Canzonetta glielo riconoscono e per questo gli hanno consegnato la targa «per l’organizzazione di eventi sportivi di caratura nazionale che hanno contribuito a promuovere il territorio, il nome e l’immagine della città e per l’organizzazione di manifestazioni con finalità anche scolastico-educative». Una passione che contagia il Fermano e chiede anche più attenzione alla sicurezza. Troppi i morti sulle strade, troppe le leggi ignorate.