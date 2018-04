Paura per una bimba di 8 mesi chiusa in casa, soccorsa dai pompieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPIDIO - Sono stati momenti di paura per una mamma che accidentalmente ha chiuso la porta di casa dietro di sé con la bambina di otto mesi all’interno. La piccola ha mostrato il coraggio di un leone durante le operazioni di soccorso. E’ accaduto ieri in via Potenza in un appartamento al primo piano. La mamma preoccupata ha allertato subito il 115 e in una manciata di minuti erano lì i Vigili del Fuoco di Fermo. Non è stato semplicissimo aprire la porta, i pompieri non volevano romperla anche per paura impaurire la piccola e dunque hanno lavorato di cesello. Ci hanno messo una decina di minuti. In allerta tutto il vicinato mentre la mamma è stata sempre a fianco dei pompieri per parlare con la figlioletta . Alla fine tutto si è risolto al meglio, con la piccola che ha potuto riabbracciare la sua mamma.