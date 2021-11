È ancora mistero su Andrea Del Moro: continuano le ricerche ma nessuna traccia dal 23 ottobre scorso

PORTO SANT’ELPIDIO - Continuano le ricerche di Andrea Del Moro, il 50nne scomparso nella mattina del 23 ottobre dopo essere stato al bar a fare colazione. Di lui non si hanno notizie da 15 giorni. I famigliari sono preoccupati e non vogliono spegnere i riflettori sulla vicenda, si sono rivolti anche a Chi l’ha visto. Alto 180 cm, magro, capelli raccolti nel codino, faccia pulita, giubbotto grigio, maglione bordeaux, jeans scuri e scarpe nere, così era vestito Andrea quel sabato.

Era disoccupato, al cognato che era andato a trovarlo aveva detto che doveva andare dai sindacati a Fermo per trovare una qualche soluzione ma dai sindacati non c’è stato. Aveva solo la carta d’identità, né cellulare né chiavi di casa. La Prefettura ha attivato il piano provinciale per la ricerca persone scomparse e le informazioni sono state inviate alle Prefetture di tutta Italia ma «purtroppo le informazioni riguardo Del Moro non sono molte - dice il capo di gabinetto Alfonso Sadutto -: le forze dell’ordine hanno raccolto testimonianze e hanno fatto ricorso alle registrazioni video dei vari impianti di videosorveglianza nelle zone di interesse. È possibile che si sia allontanato in treno, le ricerche proseguono».

Le quattro sorelle di Andrea si sono rivolte a Federica Sciarelli che si sta occupando del caso nel programma Rai in prima serata. «Abbiamo coinvolto Chi l’ha visto perché non abbiamo notizie di mio zio e non vorremmo che tutto finisse nel dimenticatoio, temiamo che smettano di cercarlo – dice Jessica, la nipote dello scomparso –: ci siamo rivolti anche all’associazione Penelope. Siamo tutti molto preoccupati, se avesse deciso di andarsene ci avrebbe telefonato per rassicurarci. Le nostre sono ferme nel limbo dell’attesa da due settimane. E’ la cosa peggiore che possa capitare non avere notizie del proprio caro. Per noi l’importante è sapere che sta bene».

Prima della scomparsa il cognato Nazareno lo aveva visto diverso dal solito. Dice che si era tagliato la barba, si era cambiato, «aveva in mano i documenti ed era differente dalle altre volte». Le telecamere non hanno aiutato. Sono state visionate anche quelle della stazione perché - come diceva la Prefettura - s’ipotizza che il 50enne si sia allontanato in treno. Ma le sorelle dicono che Andrea non ha mai dormito una notte fuori casa in vita sua, non è mai andato fuori paese. Era tornato a vivere a casa dalla madre 5 anni fa, da quando aveva perso il lavoro, e da allora si era occupato di lei e del fratello. Un mese e mezzo fa la madre è morta e da quel momento Andrea non è stato più lo stesso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA